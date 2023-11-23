Казахстан избран в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Казахстан был избран в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы по итогам голосования в ходе 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел за 23 ноября 2023 года, за кандидатуру нашей страны проголосовало 118 государств.

Наряду с Казахстаном в Комитет вошли еще восемь новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Республика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка.

Примечательно, что Межправительственный Комитет всемирного наследия является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО.



"Члены Комитета принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия. Казахстан имеет опыт эффективной работы в данном органе в 2013-2017 годах и готов внести свой достойный вклад в его дальнейшую деятельность". Пресс-служба МИД РК

Комитет состоит из 21 государства, которые принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия, оценку состояния их сохранности и поддержки государств-сторон Конвенции в их усилиях по охране указанных объектов ради будущих поколений. Членство в Комитете способствует развитию экспертного потенциала государств-сторон Конвенции в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

В Список всемирного наследия входят шесть национальных и трансграничных объектов на территории Казахстана: Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, Сары-Арка – степи и озера северного Казахстана, Сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса.

Это событие прокомментировал государственный советник Ерлан Карин.

"Избрание нашей страны в Комитет всемирного наследия – свидетельство международного признания активной работы по сохранению уникального культурного и природного наследия Казахстана", – написал он на странице в Telegram-канале.

Также ранее было принято решение о повышении статуса офиса ЮНЕСКО в Алматы до Многосекторального регионального офиса (Бюро) с охватом, помимо государств Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана.