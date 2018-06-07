12 звезд, которые уехали из России

Переезд из страны дается нелегко и немногим. В зрелом возрасте менять страну, привычки и быт очень тяжело.

Мы предлагаем вам прочесть о российских знаменитостях, которые все же уехали из страны, передает Узнай Всё.

Илья Лагутенко

Музыкант Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», уже много лет живет фактически на три страны – Россию, США и Японию. Причем в США он проводит больше всего времени, лишь иногда выбираясь в родной Владивосток.

По словам Лагутенко, в Калифорнии, где у него есть недвижимость, проще всего контактировать с саундпродюсерами и музыкальными агентами. На западное побережье США Илья Лагутенко переехал несколько лет назад – вместе с женой-моделью и детьми.

Алексей Серебряков

Звезда фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», актер Алексей Серебряков несколько лет назад получил вид на жительство в Канаде, но продолжает бывать в России на съемках и фестивалях. Он уехал в Канаду вместе с женой и детьми, чтобы дать детям «другое будущее».

Сам Серебряков говорит, что хочет жить в стране, где нет бытового хамства, где не придется толкаться локтями и учить грызть зубами ближнего своего. Алексей Серебряков считает, что его дети должны расти в стране, у которой есть будущее.

Евгений Чичваркин

Предприниматель Евгений Чичваркин уехал из России в 2008 году – после того как продал свой бизнес, компанию-ретейлер сотовых телефонов. Спустя полгода после его отъезда в отношении Чичваркина было возбуждено уголовное дело. Редакция узнайвсё.рф уточняет, что в ответ он опубликовал письмо, в котором обвинил МВД в запугивании и рэкете.

В 2011 году уголовное дело было прекращено, и британские власти в свою очередь отменили рассмотрение экстрадиции бизнесмена. В Лондоне Евгений Чичваркин занимается бизнесом другого профиля – занимается продажей дорогостоящего алкоголя.

Саша Зверева

Звезда 90-х, певица Саша Зверева, которая прославилась песней «Солнышко в руках», уже несколько лет живет в Калифорнии с мужем и тремя детьми. Из России она уехала в тридцать с небольшим и начала жизнь в Лос-Анджелесе практически с нуля.

В США Саша Зверева запустила бизнес по производству одежды для мам под брендом SZ. Кроме того, периодически Зверева проводит мастер-классы для молодых матерей под лозунгом «Лайфхаки для мам». Певица бывает в России, но возвращаться на родину не планирует.

Савелий Крамаров

Советский актер Савелий Крамаров («Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию») стал жертвой советского антисемитизма. Он рано стал сиротой, воспитывал его дядя, еврей. Когда дядя эмигрировал в Израиль, карьера актера, который и сам к тому времени стал частым гостем в синагоге, пошла на спад по идеологическим причинам. В 1981 году Крамаров написал письмо президенту Рональду Рейгану:

Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может.

Простому гражданину такого бы с рук не спустили, но Крамарову, звезде и любимцу публики, позволили уехать. Агент организовал ему успешные гастроли по Европе, после них Савелий переехал в Штаты. Стать звездой первой величины в Голливуде у него не получилось, но несколько ярких ролей все же было («Москва на Гудзоне», «Космическая одиссея 2010»). В 1995 году Крамаров умер от рака прямой кишки.

Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая давно закончила певческую карьеру и теперь живет в собственном доме в Испании. Она переехала в городок Дения в 2004 году, после рождения дочери Ульяны. По мнению редакции uznayvse.ru, Наталья Ветлицкая была одной из самых красивых и талантливых певиц на русской сцене в 90-е годы; но она решила кардинально переменить свою жизнь.

В Испании Наталья Ветлицкая занимается йогой и дизайном, воспитывает дочь и периодически пишет на своей странице на Facebook комментарии о текущей социальной ситуации на покинутой ею родине.

Анастасия Цветаева

Молодая актриса Анастасия Цветаева не успела завоевать большую славу в России – она снялась в нескольких проходных комедиях и сериалах. Запомнили ее по роли в клипе «Всё, что тебя касается» группы «Звери», где она снялась с Романом Билыком.

Настя Цветаева вышла замуж за гражданина Израиля и теперь живет на две страны – в Москве и Тель-Авиве. У нее двое детей, а свободное от занятий с дочерью и сыном время Цветаева посвящает изготовлению хенд-мейд украшений из натуральных камней и работе в местном театре.

Федор Чистяков

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков уехал из России. Причиной тому стал запрет на территории страны религиозной организации «Свидетели Иеговы», в которой артист состоял с 1994 года. Он переехал в Штаты, перевез туда студию, но эмигрантом себя не считает. От российского гражданства Федор не отказался. Однако вскоре он заявил, что вряд ли вернется в Россию даже с гастролями из-за «бедственной ситуации» (он намекал на арест режиссера Кирилла Серебренникова).

Мария Шарапова

Теннисистка Мария Шарапова оказалась одной из немногих, кто достойно вышел из допингового скандала, который разразился в 2015 году в США. Она собрала пресс-конференцию, на которой честно рассказала о приеме мельдония. Шарапову дисквалифицировали на два года, и в 2017-м она вернулась на корт.

Мария Шарапова почти не бывает в России и почти все время проводит в США. Но в 2014 году ей доверили нести факел на открытии зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Шарапова не ограничивается теннисом – у нее есть рекламные контракты с ведущими спортивными брендами, а кроме того, она выпускает сладости под собственной маркой.

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев живет за границей много лет. У него есть недвижимость в Майами, где постоянно проживает его жена Людмила, а сам Леонтьев много времени проводит с концертами в Москве и регионах России.

Вилла Валерия Леонтьева и его жены расположена в престижном районе Майами Корал-Гейблз. Дом занимает площадь в 280 кв. м. Известно, что в доме есть большой бассейн, а интерьер оформлен в сафари-стиле.

Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко – эмигрантка со стажем. В 80-х она познакомилась с американцем Максом Шеллом, вышла за него замуж и уехала из СССР. Сама Андрейченко рассказывала, что не была слишком счастлива в Америке: там у нее, как это часто случается с творческими людьми, начались проблемы с алкоголем.

Однако актрисе все же удалось преодолеть зависимость и прийти к здоровому образу жизни. После развода с мужем в 2005 году она некоторое время прожила в России, однако, по данным СМИ, переехала в Австралию, где занимается йогой и практикует сыроедение.

Лена Катина

Экс-партнерша Юли Волковой по дуэту «Тату» Лена Катина уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе с мужем, словенским рокером Сашо Кузмановичем. Там же она занимается музыкой – развивает сольный проект Lena Katina, записывает пластинки на трех языках – английском, испанском и русском.

В 2015 году Лена Катина родила в Лос-Анджелесе сына – мальчика назвали вполне интернациональным именем Александр. Лена Катина не считает себя натурализованной американкой – все-таки в России она проводит достаточно много времени. Некоторые из знаменитостей, которые решили сменить страну проживания, в качестве аргумента приводят уровень преступности в России (хотя на западе он не то чтобы существенно ниже) и вспоминают о своих коллегах, которые в разное время стали жертвами преступлений.

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