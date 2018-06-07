Фармкомпании больше не смогут приплачивать врачам за «правильные» рецепты
Минздрав готовит законопроект, одна из норм которого будет регулировать то, как фармацевтические компании лоббируют свои интересы.
Минздрав готовит новый законопроект, который позволит контролировать фармацевтический рынок. Об этом в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал вице-министр Алексей Цой.
По его словам, законопроект делится на два основных направления. Первое – регулирование цен на аптечном рынке.
«То есть мы будем устанавливать коридор колебания цен предельных, в которых компании могут жить. Ориентировочно до 50% от ввозимой цены с учетом всех расходов. Сейчас это 300-400%. Тогда вопросы о том, что вакцины реализуют по завышенным ценам будут сняты. Сейчас мы не можем регулировать розничный рынок, а это частные компании, больницы, поставщики. Сейчас мы можем только призывать к социальной ответственности, уговаривать», - сказал он.
Второе направление – этическое продвижение лекарств. Имеется ввиду контроль за тем, как фармацевтические компании лоббируют свои интересы.
«Они лоббируют через посты в соцсетях, где-то врачам дополнительно проплачивают, чтобы они назначали только определенные лекарства. Теперь за это будет административная ответственность всех категорий. И мы тогда сможем управлять ситуацией», - пояснил Цой.
Он также отметил, что контроль будет проходить с помощью общественного мониторинга и НПО. Также люди смогут пожаловаться о завышенных ценах или введению в заблуждение на специальный информационный ресурс, чтобы каждый смог проверить, а не завысил ли цену собственник аптеки.
«Я думаю, таким образом, ажиотаж мы потихоньку снимем», - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
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