В Алматы завершается реконструкция участков линии BRT

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего обхода проверил темпы строительства транспортной и пешеходной инфраструктуры мегаполиса. За несколько часов глава города обошел улицы Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова и Тимирязева, сообщает пресс-служба акимата.

В ходе обхода улицы Тимирязева Бауыржан Байбек предложил пересмотреть с приоритетом для пешеходов схему организации движения перед заправочной станцией на углу улицы Манаса, обустроив тротуар с безопасной зоной. Уже в ближайшее время начнется озеленение площади перед входными арками «Атакента». Глава мегаполиса также обратил внимание подрядчиков на некачественную укладку тротуара между улицами Жандосова и Розыбакиева, поручив исправить недочеты в этот же день.

В рамках реализуемой транспортной реформы завершается реконструкция участков линии BRT на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Начались соответствующие строительные работы на улицах Жандосова и Тимирязева, где предполагается расширение проезжей части для линии BRT, строительство тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей.

Глава мегаполиса отметил, что реконструкция улиц должна проводиться комплексно, в том числе с демонтажем незаконных пристроек и ограждений на тротуарах, приведением к единому архитектурному стилю входных групп зданий, сокращением площадей асфальтного покрытия и озеленением.

Как доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов, коридор BRT охватывает густонаселенные районы и для их обслуживания необходимо предоставить приоритет общественному транспорту. Благодаря проведенной реконструкции участка протяженностью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.

«Сегодня продолжается строительство развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведется ремонт 157 улиц. То есть параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT», - добавил он.

Маршрут первой фазы общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан - Толе би - ВОАД - Кульжинский тракт.

В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрестках.

Напомним, что этим летом в Алматы отремонтируют более 150 улиц и благоустроят порядка 600 дворов. Капитальным ремонтом охватят все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».