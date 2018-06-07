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Назарбаев встретился с Си Цзиньпином

Казахстан - наш важный сосед, а также влиятельная региональная держава - Си Цзиньпин.

Фото : Liter.kz7 июня 2018, 16:25

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председатель КНР Си Цзиньпином, сообщает МИА «Казинформ».

«Казахстан - наш важный сосед, а также влиятельная региональная держава. Наши двусторонние отношения уже стали образцом отношений между дружественными соседями. Мы готовы вместе с Казахстаном идти вперед на пути построения единой судьбы человечества», - заявил на встрече Си Цзиньпин.

По его словам, с момента установления дипломатических отношений между РК и КНР поддерживаются контакты на высоком и высшем уровне, укрепляется политическое взаимодоверие, эффективно осуществляется сотрудничество в строительстве «Одного пояса, одного пути» и взаимодействие на международной арене.

«Обе наши страны рассматривают стабильность и развитие, а также возрождение партнера как уникальную возможность собственного развития. Углубление всестороннего стратегического сотрудничества - это наше общее чаяние», - сказал Си Цзиньпин.


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