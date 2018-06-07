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«Володя, ты не устал?» - Путину задали вопрос на прямой линии

За время прямой линии российский лидер ответил на 79 вопросов.

Фото : Око планеты7 июня 2018, 20:28

Во время прямой линии с россиянами Президент Владимир Путин обратил внимание на один из вопросов, который всплыл на мониторе, сообщает RT.

"Володя, ты не устал?" – прочитал российский лидер вопрос.

К этому моменту прямая линия с Путиным уже длилась почти четвёртый час. Президент России засмеялся и ответил, что нет.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла на телеканале "Россия 24". 16-я по счёту, она длилась 4 часа 20 минут. За это время российский лидер ответил на 79 вопроса.


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