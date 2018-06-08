В Актюбинской области на треть снизилось количество приверженцев нетрадиционных религиозных течений

Акимом области совместно с прокуратурой и другими правоохранительными органами проводятся встречи с жителями населенных пунктов в каждом районе.

В четверг, 7 июня, в Актобе состоялось расширенное заседание совета по связям с религиозными объединениями с участием акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева и министра по делам религий и гражданского общества Дархана Калетаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Открывая работу совещания, глава региона отметил, что во исполнение поручений Главы государства по сохранению социально-экономической стабильности, укреплению единства и повышению благосостояния населения в области ведется целенаправленная и комплексная работа.

Так, с 2016 года совместно с Генеральной прокуратурой РК реализуется масштабный проект «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету», в ходе которого проведено около 10 тысяч мероприятий с охватом порядка 530 тысяч жителей. Квалифицированные врачи, социальные работники, психологи, юристы, теологи, предприниматели, имамы и представители правоохранительных органов работали в Актобе и во всех районах области. Особое внимание было уделено развитию предпринимательства в сельской местности, решению вопросов социальной защиты, обучения и трудоустройства населения. Во время встреч с сельчанами были показаны полнометражный фильм «Қара жол» и спектакль «Үлкен сұрақ», которые заставляют задуматься о правильности выбора жизненного пути.

- Цель акции заключается в разъяснении политики государства, а также помощи населению в решении актуальных проблем, в том числе социальные, медицинские вопросы, а также трудоустройство и оказание материальной помощи, содействие гражданам в открытии своего дела. Эти встречи дали свои результаты. К примеру, количество зарегистрированных преступлений в прошлом году сократилось на 27 процентов по сравнению с 2016 годом. Но самое главное, количество приверженцев деструктивных религиозных течений в Актюбинской области снизилось на треть, - сказал глава региона.

Помимо этого, акимом области совместно с прокуратурой и другими правоохранительными органами проводятся встречи с жителями населенных пунктов в каждом районе.

В плане работы с верующими женщинами показательны примеры таких общественных организаций, как областной филиал Ассоциации деловых женщин Казахстана, который вносит свою весомую лепту в их трудоустройство. Члены ассоциации обучили и трудоустроили несколько десятков женщин в швейные и кондитерские цеха, а также помогли им открыть собственное дело.

- Главная задача – это обеспечить безопасность граждан. Здесь должна быть совместная работа государственных органов и неправительственных организаций, - обратился к общественности Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев разъяснил актюбинцам основные приоритеты государственной политики в религиозной сфере, а также отметил положительный опыт работы в регионе.

- Актюбинская область является лидером экономики нашей страны и вносит огромный вклад в развитие Казахстана. Результаты той разъяснительной работы, которая проводится с приверженцами ДРТ и по возвращению их в традиционное русло, впечатляют. Если мы совместными усилиями продолжим работу в данном направлении, результаты будут более эффективными, - подчеркнул он.

В ходе совещания также были заслушаны мнения и конструктивные предложения руководителей областной мечети и православной церкви, НПО, а также известных ученых и общественных деятелей.

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