В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112.

По данным РГП «Казгидромет», 8 июня в Астане днем ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Утром и днем ожидается гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны дал рекомендации, как вести себя при пыльной буре.

- необходимо быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов.

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- плотно закрывать все окна в доме или квартире;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства;

- если буря застала вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место, в коридоре, у встроенных шкафов. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112.

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