В рубашке родился: рассказ водителя машины, на которую упало дерево в Алматы

Мужчина и его жена остались живы лишь благодаря счастливой случайности.

Водитель автомобиля Toyota Ipsum, раздавленного минувшей ночью во время сильного ветра упавшим деревом, рассказал журналисту Zakon.kz о том, что пришлось пережить ему и его родным во время этого чрезвычайного происшествия.

«Мы старшую дочку Катю везли в больницу на «скорой». Жена в ней с дочерью ехала, я за ними на своей машине. Следуя по Толе би, не доезжая ул. Муратбаева, я краем глаза заметил, что дерево падает. А потом сильный удар по голове и темнота в глазах. Оказалось, что я «отключился» на несколько минут. В себя пришел, услышав крики жены. Она, увидев, что мою машину буквально сплющило, думала, что уже все… Но мне повезло, что только с правой стороны, где я находился, кусочек остался, где не задело. И меня только по голове ударило и зажало в салоне. Потом прохожие ветку отломили и оттащили. И я смог выйти. На этой же «скорой» меня доставили в БСМП, где врачи осмотрели, сделали рентген и поставили диагноз «ушиб». Сотрясения мозга вроде бы нет, но с утра сегодня голова болит и шея как бы хрустит. Наверное, надо еще раз в больницу обратиться. Но я все еще в шоке нахожусь», – поделился своими впечатлениями Сергей (фамилию он попросил не указывать).

Не меньший шок испытала и супруга Сергея – Наталья. Особенно если учесть, что не только она сама, но и младшие дети могли находиться в машине в момент падения дерева.

«Мы с дочерью ехали в машине скорой помощи по Толе би, и я в заднее окно наблюдала, что муж постоянно едет за нами. Он поехал для того, чтобы забрать меня домой, если дочь решат в больнице оставить. И когда мы переехали ул. Кожамкулова по крыше скорой помощи вдруг засверкали искры. Я сначала даже не смогла ничего понять. Думала уже, что машина взорвалась, электрика замкнула или еще что. И тут дочка говорит, что дерево упало. Я в заднее стекло смотрю и вижу, что наша машина стоит, а на ней дерево. Мы практически на ходу из «скорой» выскакиваем и бежим туда. И я с левой стороны подбегаю и вижу, что машина просто всмятку. У меня сразу такой шок… Я думала, что мужа уже нет в живых. Мы с дочкой обе кричим… А потом слышу голос мужа: «я живой». И тут я потеряла сознание. Дальше помню лишь, что меня мужчины какие-то поднимают и дочка кричит: «помогите ему выйти», – с дрожью в голосе рассказала Наталья.

Но, и это было еще не все. По словам женщины, не меньший шок она испытала, когда вспомнила всю цепочку событий предшествовавших этому происшествию.

«У дочки 28 мая были роды, и тот вечер у нее сильно воспалилась грудь. Поэтому на ночь решили ее дома не оставлять и вызвали «скорую», которая повезла Катю в больницу. Ее муж с ребенком остались дома, а мы поехали с ней, как сопровождающие. Я хотела посадить дочь в «скорую», а сама сесть к мужу в машину. Как раз на то место, от которого практически ничего не осталось. Мы даже хотели двух детей младших с собой взять, но в последний момент решили оставить их дома. Мол, нечего им делать в больнице. А потом и сама решила поехать на «скорой», – продолжила свой рассказ Наталья.

В общем, трагедии удалось избежать лишь благодаря счастливой случайности. И, по словам Сергея и его супруги, они пока не знают, куда обращаться с жалобой. Вернувшись из БСМП на место происшествия, они застали там полицейский наряд и сотрудника ДЧС. Сергей и Наталья написали объяснительную, а также подали заявление о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за подобные ЧП. Сегодня их попросили подъехать в Алмалинский РУВД и они надеются, что им там объяснят, что делать дальше.

«Наверное, кто-то должен за это ответить, городские службы должны компенсацию какую-то выплатить. Машина была в нормальном состоянии. А теперь восстановлению не подлежит. Страховка у меня стандартная - на случай ДТП. В общем, будем разбираться», – заключил Сергей.

Вечером 7 июня в Алматы упало на машину дерево и чуть не убило ее водителя.

Владимир Демидов

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