Как правильно перевозить багаж пассажирам авиарейсов, рассказали в МИР РК

В Министерстве составили свод обязательных правил для пассажиров авиарейсов.

Свод обязательных правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте опубликовала пресс-служба МИР РК, передает Zakon.kz.

Пассажир при бронировании билетов информирует авиакомпанию за 5 календарных дней до начала рейса в случае:

• наличия багажа сверхустановленной нормы провоза или крупногабаритного (свыше 158 кубических см), тяжеловесного (свыше 32 кг) багажа;

• наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне самолета.

Авиакомпания должна информировать пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если перевозка не представляется возможным, исходя из технических возможностей самолета.

Каждому несовершеннолетнему пассажиру, за перевозку которого оплачено 50% соответствующего определенного класса обслуживания, предоставляется отдельное место и разрешается бесплатный провоз багажа по норме стандартного тарифа. Багаж, превышающий бесплатную норму, оплачивается по соответствующему тарифу.

Пассажиры из числа инвалидов и маломобильных групп населения дополнительно могут провозить с собой бесплатно носилки и инвалидное кресло-коляску. После регистрации багажа за его сохранность отвечает авиакомпания. Авиакомпанией не принимается багаж в качестве зарегистрированного, если он не упакован в чемоданы, коробки, сумки или в другую упаковку, обеспечивающую его безопасную перевозку.

Зарегистрированный багаж перевозится на том же воздушном судне, которым следует пассажир. Каждому пассажиру с билетом устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 кг. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливается перевозчиком. Детям, следующим в пункт назначения без оплаты, право бесплатного провоза багажа и отдельное место в салоне не предоставляется.

Если пассажир не получил свой зарегистрированный багаж и заявил об этом, авиакомпания принимает меры к розыску багажа. Невостребованный, засланный авиакомпанией багаж, досылается в пункт назначения, остановки или трансфера без дополнительной оплаты. Пассажир получает свой зарегистрированный багаж сразу после предъявления его авиакомпанией к выдаче в пункте назначения, остановки в пути или трансфера.

В случаях задержки в доставке багажа, его недостачи, повреждения или утраты составляется акт о неисправности, который подписывается пассажиром и авиакомпанией. За просрочку в доставке багажа авиакомпания выплачивает получателю багажа неустойку в размере 10% стоимости авиабилета за каждые сутки просрочки, но не свыше 50% стоимость авиабилета.

По стандарту обслуживания пассажиров и сервиса в аэропорту время получения багажа по прилету рейса не должно превышать 15 минут.

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