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События

Задержка авиарейсов в Алматы: КГА обратился к пассажирам

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, табло в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 19:51 Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации МТ РК 20 декабря обратился к пассажирам в связи с задержкой авиарейсов в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, на данный момент из аэропорта Алматы задерживается девять рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, два отмененных рейса.

"Фактическая метеосводка: видимость – 200 м, скорость ветра – 5 м/с, ливневой снег и замерзающий туман. По прогнозу до 21.00 – сильный ливневый снег, порывы ветра 16 м/с, видимость 200 м. Отмечаем, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.

Ранее Международный аэропорт Алматы сообщил, что в связи со сложными метеоусловиями аэропорт будет закрыт на прием рейсов с 20:45 до 23:00 20 декабря. 

Непогода парализовала и движение на дорогах Алматы. Мегаполис погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада. 

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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