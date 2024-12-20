Задержка авиарейсов в Алматы: КГА обратился к пассажирам

Комитет гражданской авиации МТ РК 20 декабря обратился к пассажирам в связи с задержкой авиарейсов в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, на данный момент из аэропорта Алматы задерживается девять рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, два отмененных рейса.

"Фактическая метеосводка: видимость – 200 м, скорость ветра – 5 м/с, ливневой снег и замерзающий туман. По прогнозу до 21.00 – сильный ливневый снег, порывы ветра 16 м/с, видимость 200 м. Отмечаем, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.

Ранее Международный аэропорт Алматы сообщил, что в связи со сложными метеоусловиями аэропорт будет закрыт на прием рейсов с 20:45 до 23:00 20 декабря.

Непогода парализовала и движение на дорогах Алматы. Мегаполис погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.