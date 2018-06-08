Кто заказал министра здравоохранения Елжана Биртанова?

Общество, несмотря на приобретаемый опыт, все легче ведется на приемы социальной инженерии.

Манипулировать информационным полем в интернете стало проще. При этом эффект, который получают заказчики, с каждым разом все лучше, а затрат на него все меньше.

Общество, несмотря на приобретаемый опыт, все легче ведется на приемы социальной инженерии. Еще года не прошло, как страна билась в истерике от «синего кита», пара месяцев прошла после ЮКО. Теперь вот менингит. И если раньше отслеживать интернет-процессы было достаточно трудоемким занятием, и здесь технологии шагнули дальше, и понимание их получается шире.

Гугл-тренды. Этот инструмент показывает вспышки интереса к той или иной теме в динамике. Вот мы видим, что тема менингита сначала возникла в России и Беларуси. Российскую Федерацию “подогревали” с июня по ноябрь 2017 года. Основными регионами, где пытались пропихнуть эту тему в инфополе, были Тюмень и Адыгея.

Та же самая история была и в Беларуси. Но и там, что называется, не зашло. Основные пики пришлись на тот же период, что и в России, но окончательно тема пошла на спад в конце мая 2018 года.

В Украине тема тоже "засветилась", но на месяц позже, чем в России. Там тоже не удалось раскачать лодку и медиа с чиновниками за неё не зацепились.

В Казахстане всё случилось гораздо интереснее. Вот мы видим взрывной рост в конце мая – начале июня этого года:

Первая попытка вброса в 2018 году была зафиксирована 14 мая, регион Алматы. Ранее в 2017 году аналогичная новость появлялась в ЮКО. Очевидно, ставка делалась на самые густонаселённые регионы страны, где и плотность населения выше и коммуникации проходят значительно быстрее.

Самое первое упоминание менингита без каких-либо источников появляется на сайте pandaland.kz 19 мая. Целевая аудитория самая подходящая - беспокойные родители. В статье говорится, что на 19 мая 2018 года было поставлено 15 клинических диагнозов, три человека погибли. Все случаи не связаны между собой, поэтому говорить о вспышке рано. То же самое подтверждает и Дмитрий Киреев, семейный врач, специалист Международной Ассоциации кинезиотерапевтов.

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но узость инфополя, грубо говоря, ограниченность его двумя большими городами столичного значения и голод отечественных СМИ до тем, на которых можно получить просмотры, делают своё дело. Спутник и Тотал 20 мая выпускают новость вполне невинную о том, что в What’s App появились рассылки о вспышке менингита.

«В Алматы вспышка менингококковой инфекции, есть летальные случаи среди взрослых — 3 на сегодняшний день. Если есть температура, заложенность носа, боли в горле — бегом в инфекционную. Не ходите по многолюдным местам, особенно с детьми», — говорится в тексте рассылки в WhatsАpp.

Уже на следующий день тема начинает расти как снежный ком. 21 мая начался рост распространения информации, опубликованы видеоматериалы с комментариями заведующего кафедрой детской инфекции, главного внештатного детского инфекциониста города Алматы - Адиля Катарбаева. Дальше - больше. Всё это приводит к тому, что в дело вмешивается Елжан Биртанов, самым первым попавший под огонь критики, а возможно и являвшийся главной целью провокации. С учетом того, что к теме подключаются высокопоставленные лица, такие как глава Сената и глава Правительства, не считая самих депутатов и ставших неожиданно популярных экспертов в области медицины. Все публично ругают министра здравоохранения, что взвинчивает накал страстей до самых небес. Создается ощущение, что в стране не сезонная вспышка заболевания, связанная с резким потеплением, а медицинская катастрофа. Все зашло настолько далеко, что главному медику страны пришлось закрыть больницу, не справлявшуюся с паникующими людьми.

К этому моменту «программа социального извода» доходит до своего апогея. В смс, что активно рассылают, говорят об умерших и заболевших, число которых перевалило за сотню. Цифра небольшая, но для казахстанского информационного поля более чем впечатляющая.

При этом министр пытался не сеять дополнительную панику через свои комментарии в СМИ, их все равно бы не давали бы в полном объеме, а вырванные из контекста фразы, могли бы стать куда более сильным оружием для вбросов. Даже сам выезд на место событий, когда Биртанов поехал по горячим точкам, уже был воспринят как сигнал тревоги.

Любая стратегия была проигрышной, ведь бороться надо было не с паникой народа. Их главным врагом был тот, кто подогревал тему, подбрасывая в рассылки все новые и новые подробности, делился рецептами по профилактике, консолидировал людей вокруг серьёзного заболевания. По оценкам аналитиков, в атаке учувствовало несколько сотен сетевых фантомов. К сожалению, данных по мессенджерам пока получить не удалось.

Проговорим очевидное: мы много говорим о фейкньюс и постправде. What’s App является главным источником фейков во всём мире. Из-за массовости этот мессенджер регулярно используют как раз для таких вбросов. И, к сожалению, это очень удобно делать в Казахстане, где большая часть людей, находящихся во власти, не знает, как работают современные методы коммуникации. Они не распознали врага, не смогли ему адекватно ответить, а только подогрели население, которому, по большому счёту, только дай повод вытащить фрустрацию и показать её тем, кто им управляют.

Охота за Биртановым может идти от нескольких центров силы. Например, министр здравоохранения чудом справился с ситуацией по ОСМС, хотя и она тоже была раскритикована в очередной раз до кучи. Самые большие подковёрные интриги идут по закупу лекарств. Не случайно незадолго до менингитных войн в сети появились вбросы про антибиотики, закупаемые на рынке для медучреждений.

Те, кто работают с Казахстаном в сети, нащупали слабую сторону общества – дети. Ни один из триггеров не работает так четко, как он. Все волнения и все информационные атаки идут именно через тему детей. Общество отказывается разбираться в тонкостях и готово стереть в порошок любого, кого назначат виновным. Такое положение дел крайне опасно для государства. Любая внешняя или внутренняя сила, стремящаяся к изменению статус-кво, должна просто дождаться нужного момента, события или новости и …

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!