Выполнить качественно и в срок – Б.Сапарбаев о Пяти социальных инициативах Президента

Сапарбаев поручил активизировать работу по реализации государственных программ, обеспечению темпов производства, привлечению инвестиций, а также подготовке востребованных на рынке труда специалистов.

Расширенное заседание Политического совета Актюбинского областного филиала партии «Нур Отан» прошло в Актобе с участием депутатов, ветеранов, руководителей местных исполнительных органов, руководителей районных филиалов партии. В ходе заседания были рассмотрены вопросы системной модернизации партии и организации общественного контроля за реализацией пяти социальных инициатив Президента передает zakon.kz.

Отметим, что Актюбинская область приступила к их реализации одной из первых в Казахстане.

- В регионе принимаются все меры по реализации социальных инициатив Президента, а также выполнению задач, которые Глава государства поставил перед нами на расширенном заседании Политсовета 1 июня. Самое главное – не допустить снижения темпов развития экономики. Ориентируясь на мировую экономику, учитывая все кризисные моменты, нам необходимо сделать соответствующие корректировки. Над этим мы сейчас и работаем. По итогам 5 месяцев все социально-экономические показатели у нас не ниже, чем в прошлом году. Все обязательства перед населением выполнены. Для того чтобы обеспечить рост экономики не ниже 5% мы должны усилить работу по привлечению инвестиций в экономику. Наша задача – выполнить качественно и в срок все поручения Президента, - отметил председатель Актюбинского областного филиала партии, аким области Бердыбек Сапарбаев.

Первый заместитель председателя областного филиала партии Дарига Исмагамбетова отчиталась о реализации партийных проектов.

Так, в рамках партийного проекта «Бесплатные IT-классы для детей» в регионе уже открыты 5 IT-классов, оснащенные комплектами «робототехники», 3D-принтерами, еще 15 появятся до конца года, которыми будет охвачено 1000 детей 8-16 лет. В рамках ГЧП в регионе предусмотрена реализация трех партийных проектов, связанных с модернизацией 75 школьных столовых г.Актобе, реконструкцией школьных футбольных и спортивных площадок, созданием англоязычной среды для детей и молодежи в сельской местности. Немаловажная роль отводится молодежному крылу «Жас Отан», которым утверждена Дорожная карта и реализуется 6 проектов направленных на расширение взаимодействия со всеми активными слоями общества.





Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Олжас Смагулов проинформировал участников заседания о реализации 5 социальных инициатив.

Так, в рамках первой инициативы молодежь, работники бюджетной сферы и др. категории смогут решить жилищный вопрос.

- У нас заложен крепкий фундамент по развитию жилищного сектора. За последние три года введено в эксплуатацию почти 2 млн. кв.м жилья и помещений. Только в 2017 г. введено 792 тыс. кв.м., что является рекордным уровнем. В текущем году мы намерены ввести 870 тыс. кв.м жилья или не менее 8 тыс. квартир, что позволит обеспечить квартирами 24 тыс. актюбинцев, - подчеркнул О.Смагулов.





В рамках второй инициативы по снижению налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, размер зарплаты повысится у 55 тысяч актюбинцев.

Для обеспечения потребности 2800 студентов колледжей и вузов запланировано строительство не менее 8 современных общежитий. Воспользоваться микрокредитами для открытия и развития бизнеса смогут около тысячи актюбинцев. Это позволит обеспечить занятость населения и снизить уровень безработицы, особенно среди молодежи. В целом, на микрокредитование по области предусмотрено 4,9 млрд. тенге, из них львиная доля денег будет направлена в первую очередь на развитие сельского предпринимательства.

В завершение заседания Бердыбек Сапарбаев поручил активизировать работу по реализации государственных программ, обеспечению темпов производства, привлечению инвестиций, а также подготовке востребованных на рынке труда специалистов.

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