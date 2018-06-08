Назначен заместитель Председателя Правления по корпоративному обеспечению АО «НК «КТЖ»

Приказом Председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 05.06.2018 года №201 назначен на должность заместителя Председателя Правления по корпоративному обеспечению ОРАЗХАНОВ АЙДЫН БЕЙСМОЛДАНОВИЧ

Оразханов Айдын Бейсмолданович - директор КГП «Метрополитен».

Родился 3 октября 1974 года в Алматинской области.

Образование получил в Казахском Национальном техническом университете им. К. Сатпаева по специальности «Техника и технология разведки месторождения полезных ископаемых».

Окончил магистратуру Казахской академии транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева по специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта».

В 2000 году Оразханов работал проходчиком 3 разряда на строительстве Алматинского метрополитена.

Работал горным мастером ТООДП «Тоннельный отряд №2».

С 2007 года по 2010 год Айдын Бейсмолданович работал инженером по горно-капитальным работам, ведущим инженером по путевому хозяйству отдела эксплуатационного оборудования, начальником службы пути и тоннельных сооружений в КГП «Дирекция строящегося Метрополитена г. Алматы».

С 2010 по 2014 год работал главным инженером дистанции тоннельных сооружений Службы пути и тоннельных сооружений и главным инженером КГП «Метрополитен».

В 2014 году получил должность директора КГП «Метрополитен».

Женат. Двое детей.

Ранее пост заместителя председателя правления по корпоративному обеспечению АО «НК «ҚТЖ» занимал Эрик Имашев.