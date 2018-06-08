В ЗКО убит владелец обменных пунктов
Мужчина получил ножевые ранения.
Фото : proufu.ru8 июня 2018, 14:49
Мужчина был убит 7 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как отмечает пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова, мужчина получил ножевые ранения в доме №12 в пятом микрорайоне.
- На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался до ее приезда. Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов, - рассказала Айнагуль Сакпусунова.
По словам местных жителей, убитый имел в городе несколько точек обмена валют.
Также стало известно, что 8 октября 2015 года на веранде собственного дома был застрелен мужчина, который также занимался обменом валют. Убийство так до сих пор не раскрыли.
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