В ЗКО убит владелец обменных пунктов

Мужчина получил ножевые ранения.

Мужчина был убит 7 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как отмечает пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова, мужчина получил ножевые ранения в доме №12 в пятом микрорайоне.

- На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался до ее приезда. Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов, - рассказала Айнагуль Сакпусунова.

По словам местных жителей, убитый имел в городе несколько точек обмена валют.

Также стало известно, что 8 октября 2015 года на веранде собственного дома был застрелен мужчина, который также занимался обменом валют. Убийство так до сих пор не раскрыли.

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