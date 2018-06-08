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Крупнейший искусственный коралловый риф появится у берегов ОАЭ

Точное расположение рифа еще не выбрано.

Фото : © Flickr / Kyle Taylor8 июня 2018, 14:54

У берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ появится крупнейший в мире искусственный коралловый риф, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Arabian Business.

Соответствующее соглашение было подписано между министерством по изменению климата и окружающей среде ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями Фуджейры в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.

Проект создания искусственного рифа рассчитан на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, а также на развитие туризма в эмирате и привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа, отмечает издание.

Также сообщается, что точное расположение рифа еще не выбрано, но он будет находиться на расстоянии не более одной морской мили (1,852 километра) от берега.

В отличие от остальных эмиратов ОАЭ, Фуджейра находится на берегу не Персидского, а более глубоководного Оманского залива.


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