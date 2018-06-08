Новый Арбат станет одним из привлекательных мест Шымкента

Арбат станет местом для отдыха, где жители и гости города смогут летом окунуться в спасительную прохладу.

В Южно-Казахстанской области в честь 20-летия столицы состоялось официальное открытие Арбата, расположенного по улице Бекет батыра. В мероприятии принял участие аким области Ж.Туймебаев, который поздравил жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Шымкент - один из крупнейших городов Казахстана после Астаны и Алматы. Сегодня мы открываем аллею «Астана», которая еще больше украсит наш город. Сегодня мы являемся свидетелями такого благородного события. Арбат станет местом для отдыха, где жители и гости города смогут летом окунуться в спасительную прохладу. Поздравляю с этим событием, желаю всем удачи и благополучия», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, в настоящее время на территории Арбата созданы все условия для велосипедистов, установлены скамейки. Кроме того, проведена работа по озеленению территории площадью 3600 кв. метров, посажены около 700 саженцев ели, каштана, белой березы и 1000 роз. Для освещения Арбата установлены 76 светильников и 45 торшеров.

Наряду с этим, аким области ознакомился с работами по благоустройству территории вблизи Шымкентского канала, который протекает через 11 и 12 микрорайоны. Напомним, ранее глава региона поручил специалистам соответствующей сферы превратить территорию канала, протяженностью 20 километров, протекающего вдоль многоэтажных жилых домов в зону отдыха.

На сегодняшний день все работы ведутся на должном уровне. Более того, из 51 гаражей, расположенных вдоль канала, владельцы 31 снесли их добровольно.

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