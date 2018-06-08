Акимат Алматы и ЮНИСЕФ подписали меморандум о поддержке детей и молодежи

В Алматы проживает более 400 тысяч детей и свыше 700 тысяч молодых граждан в возрасте до 35 лет.

В ходе встречи аким Алматы Бауыржан Байбек и представитель детского фонда Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный подписали меморандум о поддержке детей и молодежи в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Стороны определили ряд направлений взаимного сотрудничества, в том числе посредством разработки системы мониторинга детского благополучия, организации работы по поддержке детей, ставших жертвами или свидетелями насилия, профилактики суицида среди детей подросткового возраста и др.

Планируется организация комплексных медико-социальных услуг в рамках универсально-прогрессивной модели патронажного ухода за детьми до 5 лет. Будут приняты инклюзивные меры поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

«Уверен, что данный совместный шаг будет способствовать улучшению работы в области защиты прав детей, созданию в Алматы благоприятной среды и равных возможностей для каждого ребенка, обеспечению полноценного развития подрастающего поколения», - сказал Бауыржан Байбек.

В рамках подписанного меморандума акимат Алматы и ЮНИСЕФ договорились об укреплении потенциала молодежных ресурсных центров и центров здоровья молодежи, а также расширении социальной защиты детей при возникновении сложных жизненных ситуаций.

«Важно отметить, что проводимая в Алматы работа ориентирована на результат и в полной мере соответствует философии нашей организации», - отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

Сегодня в городе проживает более 400 тысяч детей и свыше 700 тысяч молодых граждан в возрасте до 35 лет. Будучи крупнейшим мегаполисом страны, Алматы наиболее ярко отражает проводимую государством политику в области защиты прав детей.

С прошлого года активно реализуется «Дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года», направленная на самореализацию и всестороннее развитие подрастающего поколения, ее адаптацию к жизни в условиях мегаполиса. Предусмотрены конкретные меры по трудоустройству молодых специалистов, приобретению жилья на льготных условиях молодыми семьями и строительству студенческих общежитий.

Ведется работа по созданию благоприятных жизненных условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях оказания помощи учащимся из малообеспеченных семей в 2018 году из местного бюджета предусмотрено 771,5 млн. тенге.

Значительное внимание уделяется детям с особыми потребностями. Созданы условия для инклюзивного обучения в 115 школах города, построено 10 современных инклюзивных детских площадок.

С прошлого года реализуется пилотный проект по дельфинотерапии «Ребенок с будущим». В текущем году запущена социальная служба «Раннее вмешательство» для детей с патологиями развития и детей групп риска от рождения до 3 лет. Современное, комплексное и непрерывное проведение реабилитационных мероприятий дает положительный эффект в 90% случаев и способствует предупреждению формирования инвалидности.

За последние три года открыто свыше 350 дошкольных организаций на 12 тысяч мест. В рамках трансформации детских домов в Центры поддержки семьи и детей совместно с НПО реализуется пилотный проект на базе детского дома №1.

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