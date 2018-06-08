Назарбаев назвал перспективные виды туризма между РК и КНР
Была принята Концепция развития туристической отрасли.
Фото : Atameken.kz8 июня 2018, 16:47
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с «капитанами» китайского бизнеса назвал перспективные направления сотрудничества РК с КНР в сфере туризма, сообщает МИА «Казинформ».
«Большое значение придается развитию туризма. Принята Концепция развития туристической отрасли. Перспективными направлениями сотрудничества в этой сфере мы видим развитие охотничьего, рыболовного, культурного, образовательного, медицинского и кинотуризма», - сказал Н.Назарбаев.
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершает государственный визит в КНР, совмещенный с участием в Саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.
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