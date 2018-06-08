По инициативе акима ВКО впервые проводится конкурс этнопроектов «Алтын қазына»

Конкурс этнопроектов состоит из пяти этапов, которые предстоит пройти школьникам со всех городов и районов Восточного Казахстана.

Целью конкурса является приобщение школьников к изучению истории, культуры, традиций и духовных ценностей народов Восточного Казахстана, ознакомление с методикой проведения этнографических исследований, гражданско-патриотическое воспитание учащихся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП ВКО.

Организатором конкурса является Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын» управления образования Восточно-Казахстанской области.

Конкурс этнопроектов состоит из пяти этапов, которые предстоит пройти школьникам со всех городов и районов Восточного Казахстана.162 учащихся, прошедшихотборочные городские и районные этапы конкурса, стали участниками этнографической летней школы«Алтын қазына», которая проводиласьс 7 по 9 июня 2018 года в ВК РНПЦ «Дарын» (Горная Ульбинка).

В рамках этнографической школы участники прослушали лекции историков-этнографов, фольклористов, языковедов, биологов по методологическим основам проведения этнографических исследований, разработке исследовательской программы, освоении правил техники безопасности. Вместе с тем участники школы посетили семинары по следующим направлениям исследования: этнография народов ВКО, история и этнография, языкознание и этнография, взаимодействия этноса и природной среды, этногенез, народное творчество.Также для научных руководителей проведены мастер-классы по методике проведения этнографических исследований.

После прохождения летней школы ребята примут участие в полевом этапе, который включает в себянепосредственное наблюдение жизни народа в районах, стационарные и экспедиционные исследования, сбор коллекций и др. Далее их ждет увлекательная работа по обработке и анализу этнографических данных, подготовке этнопроектов. Интересные проекты ребята представят в сентябре на заключительном этапе конкурса этнопроектов, который будет включать защиту научных проектов, фестиваль национального фольклора и народной музыки «Дала үні».

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