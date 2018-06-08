В Атырау полным ходом идет строительство новой системы канализационно-очистных сооружений

Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, площадку канализационных очистных сооружений и площадку биологических прудов и полей испарения.

Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра. Его сдача в эксплуатацию планируется в следующем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Атырау.

На данном этапе на строительстве новой системы канализационно-очистных сооружений задействовано порядка 70 специалистов, ведутся работы по строительству биопрудов, коллектора очищенных стоков, коллектора неочищенных стоков, иловых площадок, головная канализационная насосная станция и самого технологического процесса.

Комплекс канализационных очистных сооружений для левобережной части города будет расположен в южной и юго-восточной частях г. Атырау. Стоит отметить, что после его ввода в строй существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении нескольких лет вызывающий жалобы горожан будет закрыт. Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, площадку канализационных очистных сооружений и площадку биологических прудов и полей испарения. Мощность комплекса составит 70 000 кубических метров стоков в сутки.

Окончание строительства запланировано на 2019 год.

Напомним, ранее, 14 февраля 2018 года аким г. Атырау Серик Шапкенов на отчетной встрече с населением рассказал что сооружения КОСа были сданы в эксплуатацию в 1978 году, за это время на них не производился капитальный ремонт. Сточные воды, перед тем как попасть на поля испарений, не проходят полный цикл очищения. Это вызывало серьёзные нарекания среди жителей: в случае серьёзной аварии весь город затопило бы нечистотами.

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