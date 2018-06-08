В Алматы будет приостановлено движение на улице Жансугурова
Участок дороги будет перекрыт в ночь на 10 июня.
Фото : из открытых источников8 июня 2018, 17:58
В Алматы будет временно приостановлено движение на участке улицы Жансугурова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В схему движения автотранспорта по улице Жансугурова будут внесены изменения в связи с производством строительно-монтажных работ по пробивке пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути.
С 22.00 часов 9 июня до 06.00 часов 10 июня движение по улице Жансугурова от улицы Ломоносова до улицы Тобаякова будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по улицам Ломоносова, Щорса и Тобаякова.
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