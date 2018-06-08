300 домов снесут для пробивки улицы в Алматы

Кроме того, предусматривается снос домов вокруг новой станции метро.

Узкие улицы соединяют Наурызбайский район с Алматы, однако планируется пробить улицу Абая до акимата. Для этого потребуется изъять около 305 земельных участков. Только в Наурызбайском районе под снос попадают 133 домов. Об этом в ходе общественного совета заявил новый аким района Санжар Тогай, сообщает корреспондент BNews.kz.

Санжар Тогай отметил, что на момент образования Наурызбайского района не имелось ни одного места для проведения досуга жителей. В этой связи с 2015 по 2017 годы за счёт местного бюджета, в рамках программы датского архитектора Яна Гейла, местность полностью будет обеспечена тротуарами, велодорожками, уличным освещением, детскими игровыми площадками на улице Шаляпина и части улицы Ашимова. Завершается благоустройство улицы Мустафина, остаются некоторые работы от Абая до Рыскулбекова, а также Ашимова от улицы Шаляпина до проспекта Райымбека.

В рамках программы также простроена арычная сеть, установлены тренажеры, скамейки и проведены работы по озеленению. В этой части сумма освоенных средств составила 9 млн тенге.

"Улица Ашимова расположена возле санатория Алатау от Джандосова до Шаляпина. Но начиная с улицы Абая у нас в генплане заложено развитие метрополитена. По проектно-сметной документации и техническим условиям: если метро под землей, то сверху около 36 м строения по периметру не должно быть. Поэтому в будущем, как бы мы ни обустраивали центральные улицы района, будет сноситься по краям в два ряда жилых домов по восточной и по западной стороне до Ташкентской улицы. То есть это будет кольцевая. Сейчас улица в хорошем состоянии. Мы намерены продолжить эти работы. Запланирована разработка ПСД по благоустройству улицы Сабденова и улицы Байзак батыра. По завершению работы по проектированию нами будет направлена заявка на выделение бюджетных средств для проведения строительно-монтажных работ", - сказал аким.

Сейчас узкие улицы Кенесбаева и Сабденова соединяют Наурызбайский район с городом. Но Тогай оповестил, что планируется пробить улицу Абая до акимата. Для пробивки улицы требуется около 305 земельных участков.

"Со стороны Наурызбайского района 133 земельных участка, которые мы должны освободить. Я последние несколько дней занимаюсь этим вопросом, поскольку бюджетных средств на выкуп земельных участков со строениями ещё не выделено - это огромная сумма. Около 15-20 млрд тенге нужно только, чтобы выкупить эти участки. Мы занимаемся процедурой оформления документов. Пока мы Абая не соединим, полноценное развитие района не предусматривается, поскольку отшельником с той стороны так и остаётся. Для оценки 101 дома мы направили оценщиков, 39 уже оценили, из них 30% жильцов согласились с оценкой. Но как знаете, в практике 99% жителей не будут соглашаться с оценкой, и мы это дело будем доводить до судебного разбирательства", - рассказал аким района.

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