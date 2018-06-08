Сельский аким ЗКО ушёл от наказания по делу об избиении сельчанина

Аким села Перемётное, которого в прошлом году житель села обвинил в попытке убийства, остался на своей должности по решению дисциплинарного совета.

Сегодня, 8 июня, на дисциплинарном совете все заседатели единогласно решили простить молодого акима села Перемётное Амантая Джумагулова. Члены совета решили, что аким Джумагулов не причастен к избиению сельчанина Эльдара Кушубаева, который обвинил акима и его товарищей в избиении и попытке убийства. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Уральская неделя».

Летом 2017 года житель села Перемётное обвинил молодого акима Амантая Джумагулова в попытке убийства. Эльдар Кушубаев рассказал в ночь на 20 августа аким села Джумагулов, начальник пожарной части села Талгат Мусин и местный предприниматель Асхат Шалабаев избили его и вывезли в лес, где пытались задушить.

По словам Амантая Джумагулова, он разнимал драку между Шалабаевым и Кушубаевым. В драке сам он не участвовал.

РОВД района проводило досудебное расследование, но его закрыли, вина акима не была доказана.

— Аким молодой, перспективный молодой человек. Он поступил правильно, когда прекратил и разнял драку. Больше в его обязанности ничего не входит. Порядок в селе — это дело полиции, — высказал своё мнение член дисциплинарного совета Серик Сулейменов.

Единогласным решением дисциплинарного совета аким Амантай Джумагулов остался на своём рабочем месте. Дело закрыто.

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