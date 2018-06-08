Спортсмен даст открытую пресс-конференцию и расскажет о планах в службе центральных коммуникаций.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин возвращается в большой спорт после двухлетней дисквалификации из-за допингового скандала, передает Sputnik Казахстан.

Четырехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Ильин даст пресс-конференцию и подробно расскажет о своем решении в понедельник, 11 июня.

Ранее 30-летний Ильин говорил, что идет по намеченному плану и намерен заниматься тяжелой атлетикой до 32 лет.

"Конечно, времени мало прошло — два года спортивной трагедии, год семейной. Есть осадок. Я работаю с психологом, который очень помогает в работе с травмами", — признавался спортсмен.

Ильин был лишен золотых медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за повторной допинг-пробы с этих соревнований, которая оказалась положительной.

Также золотых медалей Лондона-2012 были лишены казахстанки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.