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Женщина за рулем Nissan протаранила и опрокинула Volkswagen

По предварительным данным, никому из участников ДТП не потребовалась госпитализация.

Фото : Zakon.kz9 июня 2018, 00:32

Вечером 8 июня в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой один опрокинулся на крышу, передает корреспондент Zakon.kz.

Женщина за рулем Nissan Tiida двигалась по улице Шевченко в западном направлении. На пересечении с улицей Пушкина ей наперерез выехал автомобиль Volkswagen Polo. Не успев затормозить, водитель Nissan врезалась в бок Volkswagen, от чего легковушка опрокинулась на крышу.

По словам водителя Volkswagen, который ехал в северном направлении, знак «Уступи дорогу» он не игнорировал.

Все участники ДТП отделались небольшими травмами. У женщины в машине были дети. Прибывшие на место врачи после осмотра сообщили, что госпитализация никому не требуется.


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