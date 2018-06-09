Алматинские домохозяйки получили возможность обзавестись профессией

В прошлом году перепрофилирование прошли три тысячи человек, половина из которых уже работают. В 2018 за парты сели 200 горожан.

Тысячи алматинских домохозяек получили новую профессию, многие самозанятые таксисты и няни зарегистрировались как предприниматели. Таким образом, в мегаполисе удалось определить статус 53 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Маргарита и Асель еще полгода назад называли себя просто - домохозяйки. Каждая - мама четырех детей. По образованию девушки экономисты, но семейная жизнь не дала построить карьеру. Жизнь женщин поменялась, когда к ним постучали сотрудники центра занятости.

«Я слышала еще с прошлого года, что от центра занятости можно пройти абсолютно бесплатно обучиться на этих курсах, плюс еще получить стипендию и как-то не решалась, в после нового года решила начать новую жизнь. Профессию свою я свою уже сто процентов нашла. Я уже знаю, чем я буду заниматься, я знаю, что это я смогу, что наконец-то я и на пенсию смогу выйти, что и пенсионные отчисления, и медицинская страховка», - сказала Маргарита Кадырова.

Во время подворового обхода женщин поставили на учет как безработных. Предложили пройти краткосрочные курсы. Теперь они учатся на парикмахера и визажиста. Получают стипендию в размере 16 тысяч тенге. Сотрудники центра занятости говорят, в таких случаях, решается сразу несколько проблем: и трудоустройство, и социальные отчисления. В прошлом году перепрофилирование прошли три тысячи человек, половина из которых уже работают. В 2018 за парты сели 200 горожан.

«Чтобы они в будущем могли получить бесплатное за счет медицинского страхования получили бесплатные медицинские услуги. Также по дворовому обходу адресно каждому жителю приходит сотрудники наши и сотрудники налогового комитета, проводим разъяснительную работу. Также те, которые заявляют себя незарегистрированными безработными гражданами мы их приглашаем, чтобы оказать содействие в благоустройстве». - сообщила.руководитель отдела прогнозирования Центра занятости населения г. Алматы Алтынай Жукенова.

Подворовый обход проводили с начала прошлого года. Соц работники актуализировали или вывели из тени - 53 тысячи горожан. Буквально поголовно определили - кто работает на себя, к примеру - таксисты, нянечки, кондитеры на дому другие рукодельницы. Есть и просто домохозяйки. У всех не было соц отчислений, а это значит рассчитывать на мед помощь они не могли.

«Актуализированы статусы по городу Алматы это 53 тысячи физическим лицам. Это, конечно, цифра сравнительно небольшая, это где-то 20% из этих 53 тысяч, по которым мы работаем по наемным работникам 20 тысяч легализовано физических лиц и 1200 - 7 физических лиц зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей», - отметила руководитель отдела контроля качества государственных услуг Департамента государственных доходов г. Алматы Наталья Бусова.

Теперь те, кто получал зарплату в конвертах заключают трудовые договоры, а те, кто работал на себя - стали индивидуальными предпринимателями - процедуру оформления ИП с этого года упростили. На сегодняшний день, не определен статус у 190 тысяч горожан. 20 тысяч человек прописаны, но фактически не проживают здесь. Работа по определению их соц отчислений будет продолжена.

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