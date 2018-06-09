В связи с Указом Президента аким ЮКО посетил Сарыагашский район

В ходе торжественного мероприятия глава региона наградил граждан, внесших свой вклад в развитие района медалями, грамотами и благодарственными письмами.

В связи с образованием новых районов аким области Жансеит Туймебаев посетил Сарыагашский район. В торжественном мероприятии, прошедшем на центральном стадионе вновь созданного Келесского района, приняли участие секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Н.Жолдасов, а также депутаты областного маслихата, общественные деятели, представители интеллигенции, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В своем поздравительном слове глава региона Ж.Туймебаев поздравил местных жителей, подчеркнув важность исторического события.

«Сегодня мы являемся свидетелями великого исторического события. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выполнил пожелания населения, разделив один самых больших районов в стране на две части. В свое время Келесский район был узнаваемым благодаря своим достижениям в производстве хлопка. В этой сфере ряд жителей этого района стали Героями Социалистического Труда. Район граничит с 5 районами Узбекистана. Население составляет более 350 000 человек, что соответствует населению некоторых северных регионов. Искренне поздравляю всех Вас с этим знаменательным событием для Южно-Казахстанской области», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, что сейчас территория вновь созданного Келесского района составляет 345127 га, население - 135819 человек. Он будет состоять из 12 сельских округов и 83 населенных пунктов. Районный центр – поселок Абай. Вместе с тем, территория Сарыагашского района составит 417074 га, а население – 191096 человек. Он будет состоять из 14 сельских округов и 71 населенных пунктов. Районный центр – город Сарыагаш.

Наряду с этим, в ходе торжественного мероприятия глава региона наградил ряд граждан, внесших свой вклад в развитие района медалями «За заслуги перед Областью», а также грамотами и благодарственными письмами акима области.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, где для местных жителей свои песни исполнили звезды отечественной эстрады.

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