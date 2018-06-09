В Алматы перевернулся автомобиль LADA Granta
Водитель BMW пытаясь избежать одного ДТП спровоцировал другое.
Фото : zakon.kz9 июня 2018, 14:09
Серьезное ДТП произошло на проспекте Райымбека, сообщает корреспондент zakon.kz.
По словам водителя BMW 5, он двигался по левому ряду в восточном направлении. Не доезжая улицы Яссауи, перед ним неожиданно остановился автомобиль. Водитель BMW, чтобы избежать столкновения, резко повернул вправо и ударил двигавшийся в соседнем ряду автомобиль LADA Granta.
LADA выбросило на обочину, автомобиль ударился о бордюр и перевернулся.
Водитель госпитализирован, на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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