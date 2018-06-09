В Алматы перевернулся автомобиль LADA Granta

Водитель BMW пытаясь избежать одного ДТП спровоцировал другое.

Серьезное ДТП произошло на проспекте Райымбека, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам водителя BMW 5, он двигался по левому ряду в восточном направлении. Не доезжая улицы Яссауи, перед ним неожиданно остановился автомобиль. Водитель BMW, чтобы избежать столкновения, резко повернул вправо и ударил двигавшийся в соседнем ряду автомобиль LADA Granta.

LADA выбросило на обочину, автомобиль ударился о бордюр и перевернулся.

Водитель госпитализирован, на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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