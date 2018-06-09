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Автобус сбил пожилую женщину в Уральске

Водитель был установлен и задержан.

Фото : из открытых источников9 июня 2018, 16:10

В Уральске задержали виновника ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть наступила от полученных травм при совершении наезда автобуса», - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По его словам, водитель автобуса, совершивший наезд, установлен и задержан. Ведется следствие.


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