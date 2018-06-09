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Назарбаев прибыл в Циндао

Президент примет участие в саммите ШОС.

Фото : Акорда9 июня 2018, 17:26

Глава государства прибыл с рабочим визитом в город Циндао (КНР) для участия в 18-м саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита запланировано участие Президента Казахстана в заседании глав государств – членов ШОС в узком и расширенном форматах, подписание совместных документов, а также проведение ряда двусторонних встреч.


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