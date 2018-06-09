Исекешев проверил ход реконструкции улиц Астаны

Все улицы должны быть сданы качественно и в срок, подчеркнул аким.

Аким столицы в рамках рабочего объезда проинспектировал ход строительных работ дорожной и коммунальной инфраструктуры города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

В ходе объезда Асет Исекешев проверил строительство улицы № 27, которая берет свое начало от проспекта Тауелсиздык до улицы Ш. Калдаякова. Ее протяженность 6 км. На сегодняшний день здесь ведутся работы по строительству инженерных сетей. Аким поручил обеспечить проезд до конца текущего года, включая два моста через реку Есиль и канал «Нура-Есиль». Улица должна разгрузить проспекты Мангилик Ел и Кабанбай батыра и позволить транспорту беспрепятственно с южной части города попасть в юго-восточную.

Также аким проверил проводимые масштабные работы по строительству улицы Сарайшык, которая начинается от проспекта Туран до улицы Айтматова. Протяженность улицы составляет 3 км, дорожное полотно будет иметь 8 полос движения. На сегодняшний день здесь ведутся работы по укладке асфальта, устройству дорожной «одежды» на местных проездах, устройство тротуарного покрытия, завершается строительство тепловой сети. В первую очередь это позволит на 50 % разгрузить проспект Туран и проспект Кабанбай батыра. Асет Исекешев поручил обеспечить проезд уже к 1 июля нынешнего года.

В строительных работах задействовано более 1000 человек, которые работают в две смены.

Акиму было доложено, что в этом году в столице будут построены 22 новые улицы протяженностью 20,8 км, отремонтирована 91 улица общей протяженностью 61,15 км. Серьезный ремонт также предполагается в жилых массивах «Ондирис», «Агрогородок», «Коктал» и в микрорайонах Юго-Восток, Ильинка.

В рамках среднего ремонта на сегодняшний день уже проведены работы по улице Арай, проспекту Абая, улице Обаган, улице Бестобе. Капитальный ремонт планируется провести по улицам районов Ондирис и Юго-Восток.

До конца июня будут завершены работы по строительству улицы Акниет (№ 25) на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, парковки вдоль улицы Арай в районе парка Арай.

Также будут завершены работы по среднему ремонту следующих улиц: Кудайбердыулы, Бейсекбаева, Желтоксан, Капиталки, Култума акына, Байконур, Актолкын, Ж. Акпаева, Сеченова, Бестобе, Акжелкен, Хачатуряна, Шолохова, Бозторгай, Ер Таргын, Булбул Кобыз, Тайказан, Келес, Орхон, Сарын.

Кроме того, в целях развития улично-дорожной сети продолжаются работы по строительству еще 37 улиц с прокладкой инженерных сетей и обеспечением освещения.

В завершение объезда аким Астаны сделал замечание руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхату Карагойшину за низкие темпы работы некоторых улиц и поручил, несмотря на погодные и другие условия, в срок завершить ремонт и строительство дорог.

«Горожане и гости столицы должны пользоваться дорогами вовремя. Все улицы должны быть сданы качественно и в срок», - поручил А. Исекешев

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