Левит проиграл в полуфинале Кубка Президента РК по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу в весе до 91 кг Василий Левит неожиданно уступил в полуфинале Кубка Президента РК в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».

Левит по очкам проиграл россиянину Садаму Магомедову, чемпиону Европейских игр-2015.

Ранее Василий досрочно победил индуса Санджита и китайца Вана Жибао.

Имена победителей турнира станут известны в воскресенье, 10 июня.