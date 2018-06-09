Левит проиграл в полуфинале Кубка Президента РК по боксу
9 июня 2018, 20:20
Казахстанец по очкам проиграл россиянину Садаму Магомедову, чемпиону Европейских игр-2015.
Лидер сборной Казахстана по боксу в весе до 91 кг Василий Левит неожиданно уступил в полуфинале Кубка Президента РК в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».
Левит по очкам проиграл россиянину Садаму Магомедову, чемпиону Европейских игр-2015.
Ранее Василий досрочно победил индуса Санджита и китайца Вана Жибао.
Имена победителей турнира станут известны в воскресенье, 10 июня.
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