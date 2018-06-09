Левит проиграл в полуфинале Кубка Президента РК по боксу

9 июня 2018, 20:20

Казахстанец по очкам проиграл россиянину Садаму Магомедову, чемпиону Европейских игр-2015.

Лидер сборной Казахстана по боксу в весе до 91 кг Василий Левит неожиданно уступил в полуфинале Кубка Президента РК в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».

Левит по очкам проиграл россиянину Садаму Магомедову, чемпиону Европейских игр-2015.

Ранее Василий досрочно победил индуса Санджита и китайца Вана Жибао.

Имена победителей турнира станут известны в воскресенье, 10 июня.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript