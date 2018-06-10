Председательство в ШОС принял Кыргызстан

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай окажет содействие Кыргызстану.

Кыргызская Республика приняла председательство в Шанхайской организации сотрудничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Президента КР.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал участников Саммита, выступил с речью и передал председательство в ШОС Кыргызской Республике.

Он подчеркнул, что Китай окажет содействие Кыргызстану в подготовке к Саммиту и выразил надежду, что следующий Саммит Совета глав государств-членов ШОС также пройдет плодотворно.

Выступившие на заседании главы государств и премьер-министры поздравили Китай с успешным председательством, Кыргызстан заверили в своей поддержке.

Главы государств выступили о перспективах отношений в рамках ШОС, планах будущего развития данной организации, поделились мнениями о приоритетах развития стран региона.

Сегодня на заседании принимают участие председатель Китая Си Цзиньпин, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Пакистана Мамнун Хусейн, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того в качестве стран-наблюдателей принимают участие руководители Афганистана, Белоруссии, Монголии и Ирана.

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