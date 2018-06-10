Сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц в Грузии

Цыплята сумели добраться со свалки до центра города.

Курьезный инцидент произошел в грузинском городе Марнеули в восточной части страны. Из яиц, выброшенных на свалку местной птицефабрикой, вылупились сотни цыплят, пишет Вести.ру.

Видео с птенцами распространяют в социальных сетях местные жители.

Мэр Марнеули Тимур Абазов отметил, что цыплята сумели добраться со свалки до центра города. Многие жители решили взять птиц себе.

По его словам, сотрудники птицефабрики выкинули яйца, поскольку посчитали, что они испорчены. Однако на свалке оказались условия, которые позволили цыплятам вылупиться.

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