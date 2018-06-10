Президент Казахстана подвел итоги своего визита в Китай

Нурсултан Назарбаев провел пресс-брифинг.

10 июня в городе Циндао, Китай, состоялся брифинг для представителей средств массовой информации по итогам визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед журналистами, Нурсултан Назарбаев отметил сложившийся доверительный характер диалога между руководством двух государств, сложившийся за всю историю отношений.

- Вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином мы продолжаем укреплять взаимное доверие и добрые взаимоотношения. Между нашими странами нет никаких нерешенных проблем, а есть открытая дорога для дальнейшего развития, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подробно остановился на реализации совместных индустриально-инвестиционных проектов, указав на важность развития несырьевых секторов национальной экономики.

- Мы достигли договоренностей по 51 проекту. Мы реализуем индустриально-инновационную программу, в рамках которой создано порядка 1200 предприятий. Наша задача состоит в том, чтобы построить вторую альтернативную экономику, не зависящую от сырьевых ресурсов, - заявил Нурсултан Назарбаев.

В ходе брифинга было отмечено, что Казахстан развивает экономическое сотрудничество с КНР на основе принципа обеспечения взаимной выгоды. Так, двусторонние отношения выстраиваются исходя из стратегических задач и приоритетов развития казахстанской экономики, среди которых реализация индустриально-инновационных проектов в химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе и других секторах экономики. Итогом осуществления совместных проектов станет создание предприятий по производству высокотехнологичной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт.

Кроме того, были отмечены результаты заседания казахстанско-китайского Делового совета, в ходе которого бизнесмены двух стран подписали 40 документов на общую сумму около 13 млрд тенге. Глава государства акцентировал внимание на том, что основными драйверами инвестиционного сотрудничества с КНР являются деловые круги и хозяйствующие субъекты, участвующие в реализации проектов. В данном процессе активно применяются механизмы проектного финансирования, согласно которых гарантийным обеспечением является сам проект.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах выполнения инфраструктурных проектов, направленных на повышение транзитно-транспортного потенциала страны.

Глава государства отметил также наличие заинтересованности китайской стороны в углублении сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Президент Казахстана подробно рассказал о своем предложении по осуществлению взаиморасчетов в национальных валютах в рамках ШОС, а также остановился на ходе процесса переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.

- Когда есть доверие, то все вопросы решаются. В любом случае нужно учитывать интересы своей страны. Переговоры всегда проходят нелегко, и я тщательно готовлюсь к ним. Это моя ответственность, которая возложена на меня нашим народом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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