В Караганде владелицу детсадов подозревают в 22 эпизодах мошенничества

Под различными предлогами женщина брала взаймы у родителей крупные суммы денег и впоследствии не возвращала их.

Владелица нескольких частных садов подозревается в мошенничестве в Караганде. На нее заведено 22 уголовных дела, передает Zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.

Как утверждают потерпевшие, учредительница детских садов действовала по одной и той же схеме: под различными предлогами брала взаймы у родителей крупные суммы денег и впоследствии не возвращала их.

- Мой ребенок ходил в частный детский сад «Ромашка». Как только он туда начал ходить, на нас вышла хозяйка детского сада Анна Богатова и попросила в долг большую сумму денег – 900 тысяч тенге. У нас такая сумма была, мы эти деньги заняли с условием, что наш ребенок будет ходить в детский сад бесплатно до 6 лет и эти деньги она нам отдает под расписку через три месяца. Это время уже истекло. Сейчас выясняется, что все детские сады – у нее было несколько детских садов – закрыты. Точнее, они все проданы. Она – банкрот. Таких должников, как мы, у нее больше 20 человек. Причем у нас не самая большая сумма. Есть люди, которым она должна по 2,5 миллиона и не отдает. Мы все обратились полицию, - рассказывает мать воспитанницы частного детского сада по имени Татьяна.

Обратившиеся в полицию с заявлениями родители боятся, что дело могут замять. По их сведениям, собственница дошкольных учреждений обладает связями и достаточно хорошо обеспечена, чтобы заплатить за решение своих проблем.

В ДВД Карагандинской области сообщили следующее:

«В производстве следственного отделения Юго-Восточного ОП находится ряд уголовных дел (22), зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК по факту мошеннических действий, совершенных директором ТОО «Ромашка» Богатовой А.М. В настоящее время перед судом Казыбекбийского района в отношении Богатовой А.М. возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое находится на рассмотрении. Расследование по делу продолжается».

В свою очередь, в городском отделе образования рассказали, что договорных отношений с директором ТОО «Ромашка» не имеют, поэтому вмешаться в ситуацию не могут. Однако могут помочь родителям советами.

- Если родители собираются заключить договор с частной дошкольной организацией, в которой не размещается госзаказ, прежде всего, они должны проверить документы. Так, мамы и папы вправе попросить учредителя представить уведомление о начале деятельности по дошкольному воспитанию, акты санитарного состояния. Также перед заключением договора им следует внимательно изучить его текст, в особенности – пункты об обязанностях учреждения по сохранению здоровья и развитию детей, - прокомментировала заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Караганды Наталья Головина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!