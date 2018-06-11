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Священная ночь ждет мусульман всего мира

В этом году священная ночь пройдет с 11 по 12 июня.

Фото : milliyet.com.tr11 июня 2018, 08:13

На последние 10 дней месяца Рамадан приходится священная ночь - Лайлатуль-кадр, сообщает Zakon.kz.

Точная дата, как правило, неизвестна. Ляйлятуль-кадр выпадает вероятнее всего на 27 число месяца Рамадан. В этом году священная ночь пройдет с 11 по 12 июня.

Ночь предопределения считается самой значимой ночью священного месяца Рамадан. Считается, что в эту ночь Всевышний особенно внимательно относится к просьбам верующих, а потому ночь эту мусульмане проводят, читая Коран и совершая молитвы. Название Ночи предопределения связано с тем, что именно в эту ночь, как считается, предопределяются судьбы мусульман на предстоящий год.


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