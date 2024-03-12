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К священному для мусульман месяцу Рамадан подготовились в городе Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 07:15 Фото: pixabay
В городе проживают до 150 тыс. мусульман. Элементы иллюминации в форме полумесяцев и звезд, а также светящееся поздравление "Happy Ramadan" украсили Франкфурт-на-Майне к началу священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.

Как заявили власти Франкфурта-на-Майне, в непростые времена кризисов и войн эта акция призвана стать знаком мирного сосуществования и символом надежды на гармоничное будущее. Ведь в городе проживают до 150 тыс. мусульман, что составляет около 15% местного населения.

Светящуюся табличку с надписью "Happy Ramadan" накануне разместили на улице Гроссе Бокенхаймер штрассе. В той ее части, которую называют Фрессгасс.

К праздничной иллюминации на Рождество, которое отмечают в Германии христиане, жители страны давно привыкли. Также в Германии отмечают иудейский праздник Хануку.

Днями ранее, 6 марта в аэропорту Франкфурта произошла забастовка.

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