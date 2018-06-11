В Щучинске впервые прошел Международный турнир по спортивным танцам

Мастерство исполнения участников турнира оценивают 34 судьи из Казахстана, России, Украины, Беларуси и Узбекистана.

Торжественное открытие международного турнира по спортивно-бальным танцам «BURABAY 2018», в котором принимают участие порядка 700 спортсменов из Казахстана, России, Беларуси, Украины и Узбекистана, состоялось в Щучинске передает zakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Сильнейшие танцевальные пары из Казахстана, России, Украины, Беларуси и Узбекистана собрались в спорткомплексе «Жаксы 2» г.Щучинск, чтобы побороться за медали международного турнира по спортивно-бальным танцам «BURABAY 2018».

На паркете весь день царила особая атмосфера спортивного азарта. Под ритмичные звуки музыки танцоры с раннего утра отрабатывали каждое движение.

На протяжении двух дней порядка 700 участников соревнований продемонстрируют мастерство в европейской, куда вошли медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, также квикстеп и латино-американской, которая состоит из самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв, программах.

Мастерство исполнения участников турнира оценивают 34 судьи из Казахстана, России, Украины, Беларуси и Узбекистана, которые особое внимание уделяют нескольким критериям: позиция в паре, ритм, линия, баланс, артистизм, работа ног и многое другое.

На церемонии открытия заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула, что участники всегда радуют зрителей красивыми и зажигательными танцами.

«Особенно, хотелось бы отметить, пластику и профессионализм спортсменов. Бальные танцы – это самый завораживающий и чувственный вид спорта, который никого не оставит равнодушным и дарит эстетическое удовольствие», - сказала Айна Ермековна.

Также, в рамках этого турнира проходят Официальный Кубок РК по Ювеналам, Первенство Федерации РК по всем возрастам и Открытый Чемпионат Акмолинской области.

Отметим, что мероприятие прошло при поддержке акимата Акмолинской области и Федерации танцевального спорта области и Танцевально-спортивный клуб «Реверанс».

«В этом году этот турнир проводится уже в 7-ой раз, но в Щучинске впервые. С каждым годом количество участников растет, что не может не радовать. Уровень спортсменов хороший, мы рады приветствовать участников из-за рубежа», - поделилась организатор турнира, президент федерации танцевального спорта, руководитель танцевально-спортивного клуба «Реверанс» Эльмира Шарипова.

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