Более 10 млн казахстанцев пользуются банковскими карточками

Подавляющее большинство карт в обращении - дебетные.

Количество банковских карточек, используемых казахстанцами, перевалило за 10 миллионов. Самые активные пользователи «пластика» - жители Алматы: доля мегаполиса за год выросла с 27% до 37%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

«Количество карт в обращении выросло за год сразу на 25,6%, с 16,3 до 20,5 миллионов - это рекордный показатель за последние несколько лет. Для сравнения, годом ранее рост составил всего 1,4%», - говорится в исследовании.

Количество использованных карт за год выросло на 23,1% (также рекордный показатель), до 10,2 млн ед., годом ранее рост составлял 2,3% год к году. Доля активных карт от карт в обращении сократилась на 1 п.п., до 49,6%.

Как отмечается, подавляющее большинство карт в обращении - дебетные, их количество составляет на конец апреля 2018 года 16,9 млн ед., из них чуть больше половины активные - 8,5 млн ед.

Количество кредитных карт составило 3 млн ед, из которых 1,4 млн - использованные карты.

На иные (предоплаченные и дебетные карты с кредитным лимитом) приходится 549,6 тыс. карт в обращении, из них 260,5 тысячи - активные.

При этом количество активных карт за год выросло в 15 из 16 регионов РК. Единственный регион, где их количество сократилось - ЗКО.

Лидирует по годовому росту использованных карт с большим отрывом Алматы, рост на 67,8%, до 3,8 млн ед. Доля от РК выросла с 27,2% до 37,1%.

Следом идет Астана - рост на 10,7%, до 645,8 тыс. ед. Доля от РК сократилась с 7,1% до 6,3%.

Замыкает тройку лидеров Алматинская область - рост на 9,6%, до 424 тыс. ед. Доля от РК уменьшилась с 4,7% до 4,2%.

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