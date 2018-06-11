Россиянин утонул в горной местности Алматинской области

Туристы сплавлялись по реке Аксу.

Гражданин Российской Федерации утонул во время турпохода в горной местности Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

К ним на помощь выехали спасатели области.

Сообщается, что при спуске по реке Аксу один из восьми туристов упал вводу и утонул. Несчастный случай произошел на расстоянии 120 км. от города Талдыкорган.

"По имеющейся на данный момент информации - они не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области. В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья. Работу спасателей осложняют сложные условия проходимости горной местности, отсутствие связи", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Сообщение о происшествии поступило 10 июня после 20:00, спасатели незамедлительно выехали на место вызова. Они добрались до Аксуского района к часу ночи.

В КЧС отметили, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток. Необходимо рассчитывать свои силы, старайтесь закончить туристический маршрут до наступления темноты. Не выбирать сложных путей переправы при отсутствии необходимого снаряжения и должной физподготовки.

Перед походом в горную местность туристам необходимо сообщать об этом в официальные инстанции - оперативно-спасательные отряды территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям.

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