МИД РК: Информация о безвизовом режиме с Китаем - фейк

Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем.

Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией. Об этом МИД РК сообщил в своем Telegram- канале, передает Zakon.kz.

МИД РК напоминает, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая - с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай. Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон.

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