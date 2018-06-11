Хулиганы сорвали погоны с полицейских в ЮКО

Они взяты под стражу на два месяца.

В Ордабасинском районном суде ЮКО рассматривается уголовное дело в отношении двух местных граждан, напавших на полицейских, передает Zakon.kz.

По информации ДВД, инцидент произошел еще 10 февраля. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий возле одного из кафе полицейские заметили граждан Республики Узбекистан и попросили предъявить документы. Однако документов у них при себе не оказалось. В это время из кафе выбежали двое.

Сообщается, что мужчины без каких либо объяснений применили насилие в отношении полицейских. Они сорвали им погоны, порвали рубашки и нанесли телесные повреждения. Воспользовавшись ситуацией, узбекистанцы скрылись с места происшествия.

В тот же день данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОВД по двум статьям УК РК «оскорбление представителя власти» и «применение насилия в отношении представителя власти». С санкции суда подозреваемых взяли под стражу на два месяца. В настоящее время дело уже рассматривается в суде.

Родственники подозреваемых, в свою очередь, написали заявление в УСБ ДВД ЮКО о превышении власти сотрудниками органов внутренних дел. Сотрудники управления собственной безопасности в ходе расследования провели все необходимые следственные действия. Факты указанные в заявлении не нашли своего подтверждения. Уголовное дело в отношении полицейских ввиду отсутствия состава преступления приостановлено.

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