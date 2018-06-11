Китайский банк продлил срок погашения по кредиту для Кашагана

Также была достигнута договоренность о снижении ставки вознаграждения.

Делегация Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» во главе с председателем правления Ахметжаном Есимовым провела переговоры с председателем совета директоров Торгово-промышленного Банка Китая («Industrial and Commercial Bank of China Limited») И Хуэйманом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Двухсоторонняя встреча прошла в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в КНР.

Сообщается, что в ходе диалога Ахметжан Есимов договорился с И Хуэйманом о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 года срока погашения по кредиту, предоставленного Фонду Банком в 2015 году.

Кроме того, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и «Industrial and Commercial Bank of China Limited» и обсудили дальнейшие перспективы. Хуэймань отметил, что ICBC заинтересован в сотрудничестве по трем направлениям: первое – размещение облигаций, второе – участие в программе приватизации активов Фонда, в качестве стратегического инвестора и, третье – это финансирование конкретных проектов.

В завершение встречи, глава АО «Самрук-Қазына» А.Есимов поблагодарил представителей Поднебесной и выразил благодарность за совместную работу, доверие и желание принять участие в реализации проектах Фонда, отметив, что в будущем группы компаний Фонда, возможно, выйдут на Гонконгский и Шанхайский фондовые рынки.

В 2015 году Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» привлек 5-летний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в 50% акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в размере $1,5 млрд, в которой ICBC выступил в качестве одного из уполномоченного ведущих организаторов финансирования.

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