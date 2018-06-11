«Безопасные покупки»: В Magnum установили санитайзеры и раздают маски покупателям

Во всех магазинах на входе установлены санитайзеры.

Сезонный рост заболеваемости менингитом взбудоражил не только простых граждан Казахстана, но и местные власти. Представители государственных органов советуют людям избегать массовых мероприятий и общественных мест, надевать медицинские маски, чаще мыть руки и в целом следить за гигиеной более тщательно, передает Zakon.kz.

Закрыться дома и переждать сезонные вспышки инфекционных заболеваний в уютной квартире – вариант, конечно, идеальный, но маловероятный. Отказываться от решения повседневных дел не стоит.

В ритейл сети №1 в Казахстане ТОО «Magnum Cash&Carry» о своих покупателях позаботились. Во всех магазинах на входе установлены санитайзеры. Здесь можно бесплатно обработать руки и получить медицинскую маску.

«В каждом филиале установлены санитайзеры, маски раздаются бесплатно. Мы не заставляем людей в обязательном порядке дезинфицировать руки и надевать маски. Но считаем, что должны предоставить такую возможность всем, кто беспокоится о здоровье и хочет лишний раз подстраховаться», - рассказывает операционный директор Magnum Алексей Иващенко.

За неделю в Magnum приходят до 2 миллионов покупателей, что сравнимо с населением Алматы.

«Безопасность наших любимых покупателей на первом месте, мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя защищенно. Кроме раздачи масок и установки санитайзеров, совместно с СЭС мы запустили по внутреннему радио Magnum информационные ролики о профилактике заболевания», - подчеркнул Иващенко.

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