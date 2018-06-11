С учетом международного опыта

Пресс-служба Верховного Суда РК

Международный Совет при Верховном Суде РК рассмотрел вопросы административной юстиции и упрощения гражданского процесса.

Председатель высшего судебного органа Жакип Асанов провел очередное заседание Международного совета. В мероприятии приняли участие судьи Верховного Суда, руководство Департамента, а также председатель и судья суда ЕвразЭС Жолымбет Баишев и Венера Сейтимова.

Участники заседания обсудили международный опыт по рассмотрению публично-правовых споров (система административной юстиции), правовых возможностей дополнительного упрощения гражданского процесса и внесения соответствующих изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Открывая заседание, Ж. Асанов напомнил о возложенных в Плане нации на Международный Совет ответственных задачах по улучшению деятельности судебной системы. Это, прежде всего, скорейшее внедрение лучших международных стандартов как важного фактора для повышения эффективности судов и доверия общества к судебной власти. Проинформировав участников заседания о работе, проводимой Верховным Судом по семи приоритетным программам развития судебной системы, он предложил членам Совета активно включиться в проектную деятельность.

Выступая по повестке заседания, Ж. Асанов отметил, что в новом проекте Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК) заложен принцип активной роли суда с возможностью инициативного сбора доказательств в пользу обратившегося. Это делается в случаях, когда стороны спора изначально неравны - физическому лицу или организации противостоит субъект публичного права (госорган), наделенный властными полномочиями. Он отметил, что в новом проекте АППК объединены два законопроекта - об административных процедурах и административно-процессуальный кодекс. В ближайшее время планируется внесение АППК в Правительство и Парламент.

Об опыте рассмотрения публично-правовых споров и заключении по проекту АППК выступил член Совета, судья административного суда г. Берлина, глава представительства GIZ в РК Йорг Пуделька.

- Существует общее признание и понимание того, что регулирование административных процедур и процесса составляет значительную долю правовой определенности, а значит, экономического и инвестиционного климата в стране. В связи с этим очень высоко приветствуется нынешнее стремление Казахстана к принятию соответствующего регулирования, как это было сделано большинством государств-преемников Советского Союза в течение последних 20 лет, - сказал он.

О правовых возможностях дополнительного упрощения гражданского процесса с учетом международного опыта рассказал член Совета, ректор Академии правосудия Толеш Каудыров. По его мнению, существенный в последнее время рост нагрузки на судей создает риск снижения качества осуществления правосудия. В итоге это может нивелировать доверие со стороны общества к судебной власти и всем государственным институтам в целом. В связи с этим предлагается ряд новых механизмов упрощения гражданского процесса. Это позволит снизить нагрузку на судей, а также сократить издержки сторон и государства на судебное разбирательство.

Спикер отметил, что наиболее привлекательными для международных инвесторов являются правила гражданского процессуального законодательства Англии и Уэльса. Т. Каудыров рассказал об оригинальных и интересных институтах данных правил. Это регламентирование определения и распределения судебных расходов. Для этого после вынесения решения могут подниматься вопросы как индексации сумм судебных расходов, так и пересмотра распределения расходов на основании уклонения от добровольного выполнения решения суда. Говоря об институциональном развитии медиации, было отмечено, что в английском судопроизводстве отказ от медиации может быть рассмотрен как действие, направленное на усложнение судебного рассмотрения. Это, в свою очередь, может отразиться в распределении расходов не в пользу стороны, необоснованно отказывающейся от медиации и иных альтернативных способов разрешения споров.

Т. Каудыров проинформировал о том, что по упрощению судопроизводства командой программы «Әділ процесс» предложено объединить определение о возбуждении гражданского дела (ст.150 ГПК) с определением о подготовке дела к судебному разбирательству (ст.163 ГПК).

Отмечено и о разработке ряда механизмов законодательного разрешения проблемы по снижению нагрузки на судей. В этих целях подготовлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с актуализацией внесудебного и досудебного урегулирования споров». В нем предлагается оптимизация исполнительного производства, дальнейшее развитие медиации, изменение оснований вынесения судебных приказов с оставлением здесь лишь оснований, связанных с невыполнением решений досудебных и альтернативных инстанций разрешения спора.

По всем вопросам состоялся конструктивный обмен мнениями со ссылкой на международный опыт. Выработанные участниками предложения будут использованы в качестве рекомендаций по дальнейшему совершенствованию судебной деятельности. Все материалы по заседанию будут размещены на сайте Верховного Суда.

Напомним, в состав Совета входят 15 авторитетных казахстанских и зарубежных экспертов. Его возглавляет председатель Верховного Суда. Международный Совет является практической реализацией 25-го шага Плана нации.