Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в июле

В середине лета будет отмечаться День столицы.

В июле казахстанцы отдохнут 10 дней, передает Zakon.kz.

Так, 6 июля будет отмечаться День столицы. Этот день приходится на пятницу, поэтому жители страны будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля.

Те, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать 6 и 8 июля.

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