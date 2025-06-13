Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2025 года
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане 6 июля отмечается государственный праздник - День Столицы, сообщает Zakon.kz.
Этот день является праздничным выходным днем и в этом году выпадает на воскресенье.
Закон "О праздниках в Республике Казахстан" предусматривает, что при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день, то есть понедельник 7 июля.
Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе три дня подряд: 5, 6, 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе два дня подряд: 6 и 7 июля (воскресенье, понедельник).
Всего в июле:
- при пятидневной рабочей неделе – 22 рабочих дней и 9 выходных;
- при шестидневной рабочей неделе – 26 рабочих дней и 5 выходных.
Фото: Zakon.kz
День столицы в Астане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. В 2006 году день города был перенесен на 6 июля.
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