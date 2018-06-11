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"Так нас учили с детства". Полицейский предотвратил суицид в Алматы

Женщина, пытавшаяся спрыгнуть с седьмого этажа, находится под наблюдением специализированных врачей.

Фото : ДВД Алматы11 июня 2018, 15:34

Алматинский полицейский рассказал, как спас женщину от гибели, передает Zakon.kz.

Звонок на пульт "102" поступил 26 мая после полудня. Жители многоэтажного дома сообщили, что неизвестная женщина кричит из окна 7-го этажа и просит помощи. К месту был направлен экипаж "Буран – 075".

Наряд в составе инспектора службы, лейтенанта полиции Еркебулана Каржаубаева и старшего сержанта полиции Думана Куатбекова по прибытию на место информацию подтвердили. Однако выяснилось, что женщина не просила помощи, а намеревалась выпрыгнуть из окна.

"Сотрудники поднялись на этаж и через соседское окно попытались установить контакт с суицидально-настроенной женщиной, но тщетно. Женщина, невнятно приговаривая вслух, не обращала ни на кого внимания", - рассказал детали инцидента заместитель командира Полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Местной полицейской службы Алматы подполковник полиции Манап Саттаров.

У лейтенанта Каржаубаева созрел план.

"Чтобы все прошло по задумке, в детали я не хотел кого-либо посвящать, кроме напарника, да и медлить было нельзя. Мы поднялись на этаж выше и по моей инициативе сотрудники ДЧС зафиксировали на мне страховочный трос. По плану я должен спуститься с 8 на 7 этаж в открытое окно, а мой напарник с участковым инспектором должны были отвлечь внимание женщины. По моей команде коллеги начали стучаться в ее дверь, одновременно имитируя вскрытие замка двери, когда женщина отвлеклась и отошла от окна, я спустился и проник в ее квартиру. Она отчаянно попыталась вновь подбежать к окну, но сделать этого я уже ей не дал. Женщина явно была в состоянии психического расстройства. Далее я открыл дверь изнутри квартиры, там уже ждали мои коллеги и медицинские работники. Я очень рад, что всё вышло по задуманному, и что мы общими усилиями не дали совершить молодой женщине этот опрометчивый шаг. Свой поступок не считаю героическим, в первую очередь сыграли инстинкты отзывчивости и человечности – так нас родители учили с детства, и, конечно же, профессиональное призвание не позволило в такой ответственный момент остаться в стороне", - уточнил лейтенант Каржаубаев.

Как выяснилось позже, 37-летняя женщина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. На данный момент ее состояние стабилизировалось, она находится под наблюдением специализированных врачей.


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