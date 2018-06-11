"Так нас учили с детства". Полицейский предотвратил суицид в Алматы

Женщина, пытавшаяся спрыгнуть с седьмого этажа, находится под наблюдением специализированных врачей.

Алматинский полицейский рассказал, как спас женщину от гибели, передает Zakon.kz.

Звонок на пульт "102" поступил 26 мая после полудня. Жители многоэтажного дома сообщили, что неизвестная женщина кричит из окна 7-го этажа и просит помощи. К месту был направлен экипаж "Буран – 075".

Наряд в составе инспектора службы, лейтенанта полиции Еркебулана Каржаубаева и старшего сержанта полиции Думана Куатбекова по прибытию на место информацию подтвердили. Однако выяснилось, что женщина не просила помощи, а намеревалась выпрыгнуть из окна.

"Сотрудники поднялись на этаж и через соседское окно попытались установить контакт с суицидально-настроенной женщиной, но тщетно. Женщина, невнятно приговаривая вслух, не обращала ни на кого внимания", - рассказал детали инцидента заместитель командира Полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Местной полицейской службы Алматы подполковник полиции Манап Саттаров.

У лейтенанта Каржаубаева созрел план.

"Чтобы все прошло по задумке, в детали я не хотел кого-либо посвящать, кроме напарника, да и медлить было нельзя. Мы поднялись на этаж выше и по моей инициативе сотрудники ДЧС зафиксировали на мне страховочный трос. По плану я должен спуститься с 8 на 7 этаж в открытое окно, а мой напарник с участковым инспектором должны были отвлечь внимание женщины. По моей команде коллеги начали стучаться в ее дверь, одновременно имитируя вскрытие замка двери, когда женщина отвлеклась и отошла от окна, я спустился и проник в ее квартиру. Она отчаянно попыталась вновь подбежать к окну, но сделать этого я уже ей не дал. Женщина явно была в состоянии психического расстройства. Далее я открыл дверь изнутри квартиры, там уже ждали мои коллеги и медицинские работники. Я очень рад, что всё вышло по задуманному, и что мы общими усилиями не дали совершить молодой женщине этот опрометчивый шаг. Свой поступок не считаю героическим, в первую очередь сыграли инстинкты отзывчивости и человечности – так нас родители учили с детства, и, конечно же, профессиональное призвание не позволило в такой ответственный момент остаться в стороне", - уточнил лейтенант Каржаубаев.

Как выяснилось позже, 37-летняя женщина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. На данный момент ее состояние стабилизировалось, она находится под наблюдением специализированных врачей.

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